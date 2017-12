Causa da morte de atriz Brittany Murphy gera especulação

Investigadores e policiais disseram que não há suspeitas de crime na parada cardíaca sofrida pela atriz na manhã de domingo no banheiro de sua casa em Hollywood Hills.

O investigador-assistente Ed Winter disse que relatos iniciais mostraram que a morte da atriz de "Patricinhas de Beverly Hills" pode ter resultado de causas cardíacas, mas que a autópsia iria incluir exames toxicológicos. Os resultados só serão conhecidos em seis a oito semanas.

O site de celebridades TMZ, que deu a notícia em primeira mão, relatou que havia "uma quantidade significativa de vômito" no banheiro onde Murphy foi encontrada inconsciente no chuveiro. O TMZ disse que a atriz estava tomando remédio para sintomas relacionados à gripe por vários dias, e que havia várias receitas na casa.

Outros relatos destacaram a aparência emaciada de Brittany nas últimas semanas. Us Weekly estampou uma foto em seu site da última aparição pública da atriz, no tapete vermelho de um evento de moda em Los Angeles em 3 de dezembro, que mostrava Brittany em um vestido sem manga com braços e pernas magérrimos.

A People.com citou um amigo não-identificado dizendo que Brittany tinha "questões de auto-imagem insanas", e a colunista do MSNBC.com Courtney Hazlett disse que algumas revistas haviam decidido não divulgar fotos dela tiradas em dezembro porque ela parecia doente e "dolorosamente magra".

Em 2005, Brittany negou rumores de que tinha distúrbios alimentares ou que sua perda de peso se devia ao uso de cocaína.

Brittany participou de filmes como "Garota, Interrompida" e "8 Mile", mas não conseguiu manter o sucesso. Nos últimos anos, ela participava de filmes de baixo orçamento.

No início deste mês ela deixou o thriller independente "The Caller" por diferenças criativas, segundo seu agente. Quando Brittany e o marido dela há dois anos, o roteirista britânico Simon Monjack, voltavam para Los Angeles, ela perdeu consciência no avião e foi levada às pressas ao hospital.

Brittany estava nos cinemas com o lançamento, duas semanas atrás, do thriller "Across the Hall". Ela finalizou recentemente o filme de ação "The Expendables", de Sylvester Stallone.

Um comunicado divulgado em nome de sua família dizia: "A perda recente de nossa amada Brittany é uma tragédia terrível. Ela era nossa filha, nossa esposa, nosso amor e nossa estrela. Pedimos que respeitem nossa privacidade nesse momento".

Ashton Kutcher, ex-namorado de Brittany, escreveu em seu Twitter no domingo que "(hoje) o mundo perdeu um pequeno pedaço de luz de sol. Vejo você do outro lado, garota".

(Reportagem de Jill Serjeant)