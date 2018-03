CAUSA DA MORTE DE AMY É CONFIRMADA Um novo inquérito confirmou que Amy Winehouse morreu de envenenamento alcoólico acidental após um período de abstinência. A legista Shirley Radcliffe declarou, ontem, que a causa da morte foi "toxicidade alcoólica acidental". A cantora de 27 anos tinha no sangue cinco vezes o limite de álcool permitido para dirigir um carro. Não há suspeita de suicídio ou homicídio. Winehouse foi encontrada morta em sua casa, em Londres, no dia 23 de julho de 2011. O inquérito foi refeito após as qualificações da primeira legista, contratada pelo próprio marido, serem questionadas. O primeiro inquérito, de 2011, teve veredito idêntico. / AP