Cauby Peixoto assiste musical "Cauby! Cauby!" O cantor Cauby Peixoto cumpriu o prometido e assistiu, na noite de sábado, à estréia do musical "Cauby! Cauby!", com Diogo Vilela vivendo o próprio artista. Foi a primeira vez que ele viu o espetáculo baseado em sua vida e obra. Aplaudido de pé ao entrar na sala do Teatro Procópio Ferreira, Cauby foi logo cercado pelos fãs. Como já recebera avaliações detalhadas sobre a interpretação de Vilela, o cantor não se surpreendeu. ´Ele foi simplesmente ótimo´, disse o cantor, que só se surpreendeu com as atrizes Sylvia Massari e Marya Bravo, intérpretes respectivamente de Ângela Maria e Lana Bittencourt. ´Vozes belíssimas´, disse. Cauby! Cauby!. 120 min. 16 anos. Teatro Procópio Ferreira (670 lug.). R. Augusta, 2.823, (11) 3083-4475. 6.ª, 21h30; sáb., 21 h; dom., 18 h. R$ 90. Até 17/12. Estréia neste sábado