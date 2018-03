Católicos atacam teatro em Paris Alvo de protestos de um grupo de católicos, o Théâtre de la Ville, em Paris, anunciou que irá resistir ao boicote que religiosos radicais organizaram para impedir as apresentações da peça Sobre o Conceito de Face: o Filho de Deus, do italiano Romeo Castellucci. Grupos de católicos que assistiram à montagem têm interrompido repetidamente as récitas desde que a obra estreou na capital francesa, na última quinta-feira. Durante esses protestos, eles chegaram a ocupar o palco e jogar ovos. Um porta-voz do Théâtre de la Ville descartou a hipótese de suspender o espetáculo: "De maneira nenhuma iremos cancelar as apresentações". /EFE