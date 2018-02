Catherine Zeta-Jones diz que gostou de virar chef no cinema

A atriz Catherine Zeta-Jones disse em entrevista à Efe que foi uma experiência "cheia de frescor" colocar um avental e se transformar na "chef" de um chique restaurante nova-iorquino que busca a receita do amor para sua vida, que é o que ela faz em seu mais novo filme, Sem Reservas. Para Zeta-Jones, Kate é "uma personagem diferente" e distante dela em aspectos como a frieza. Mas a intérprete reconheceu que também gosta de tudo organizado, porque isso torna a vida muito "mais fácil". O filme, dirigido por Scott Hicks, é uma comédia romântica na qual dois "chefs" muito diferentes começam a trabalhar juntos. Eles inicialmente passam a maior parte do tempo brigando, mas, depois, acabam descobrindo que estão apaixonados. Kate é uma mulher perfeccionista, fria, segura de seu trabalho, que controla cada detalhe de sua vida como se fossem os ingredientes de suas receitas e que só sabe se expressar através de seus pratos. "A vida é imprevisível", adverte o terapeuta indicado pela dona do restaurante no qual Kate trabalha. Mas ela replica: "Não em minha cozinha". Os ingredientes inesperados em sua vida são sua sobrinha Abigail Breslin, interpretada pela atriz que protagonizou Pequena Miss Sunshine, que é obrigada a morar com a tia, e um novo "chef" que começa a trabalhar no restaurante, interpretado por Aaron Eckhart, conhecido pelo filme Obrigado por fumar. A receita do longa, segundo o diretor, é a busca de "uma forma de equilíbrio" entre duas personalidades diametralmente opostas como a dos cozinheiros, e saber que "nada pode ser controlado, que é preciso relaxar um pouco e deixar que as coisas entrem em sua vida". Eckhart, no papel de Nick, é um "chef" de origem italiana extrovertido, otimista, que gosta de ouvir ópera enquanto cozinha, de divertir todos na cozinha e que é recebido mal por Kate, salvo por um detalhe: é a única pessoa que consegue se comunicar com sua sobrinha.