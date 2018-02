Catherine Deneuve apresenta filme 'Potiche' em Veneza A eterna musa do cinema francês, Catherine Deneuve, 66 anos, chamou todas as luzes para si em Veneza, ao apresentar Potiche, o novo filme de François Ozon, no qual é a protagonista. Em suas declarações públicas, ela falou de tudo - do filme, da situação da França, da condenação à morte da iraniana Sakineh. E de Carla Bruni, esposa do presidente Nicolas Sarkozy que, segundo Catherine, teria errado, do ponto de vista estratégico, ao criticar frontalmente o governo de Teerã pela condenação de Sakineh ao apedrejamento: "Às vezes, com esse tipo de atitude, a gente obtém o contrário do que pretende", disse, do alto de uma maturidade de quem trabalhou com contestadores profissionais como Polansky, Marco Ferreri e Buñuel.