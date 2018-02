Cate Blanchett vai se dedicar mais ao teatro que ao cinema

A atriz australiana Cate Blanchett anunciou que vai diminuir o ritmo de seus trabalhos no cinema para se dedicar à Companhia de Teatro de Sydney, que vai dirigir ao lado do seu marido, o roteirista Andrew Upton. Em declarações ao jornal Herald Sun, a atriz explicou detalhes do seu compromisso, que começará em 2008. Ela vai passar a maior parte do ano na cidade australiana e assim ficará mais tempo com seus filhos, Dashiell, de 5 anos, e Roman, de 2. "Somos muito sortudos por termos esta oportunidade na Companhia de Teatro de Sydney quando precisamos nos firmar como família", disse Blanchett. Blanchett assinou um contrato de três anos, com três meses de férias por ano para realizar outras atividades. O casal escreverá e atuará com a Companhia, e além disso dirigirá sua programação. Seus primeiros trabalhos serão apresentados em 2009, já que toda a programação de 2008 foi planejada pela atual direção. A imprensa australiana aplaudiu a escolha de Blanchett e de seu marido para a direção da companhia. Mas a cena teatral local se mostrou mais reticente. É a primeira vez que o conselho da companhia elege sem concurso o seu novo diretor artístico. Também é inédita a escolha de alguém sem experiência na área.