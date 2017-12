Cate Blanchett sofre críticas antes de assumir direção de teatro

A atriz Cate Blanchett, que em janeiro estreará como diretora da Companhia de Teatro de Sydney (STC), já recebeu críticas antes mesmo de assumir o cargo, com um dos atores declarando que um Oscar não é aval suficiente para quem pretende dirigir a prestigiosa companhia. "Um Oscar por atuação não é uma recomendação apropriada para dirigir a maior companhia de teatro do país", disse o ator Colin Moody ao jornal The Sydney Morning Herald. Moody denunciou que Blanchett e seu marido, o roteirista Andrew Upton, foram nomeados novos diretores da companhia teatral graças à "política" e à "hipocrisia" do STC. A postura de Moody mostra as reservas da cena teatral australiana diante da nomeação de Blanchett. Ela será a primeira diretora artística escolhida sem concurso e a primeira sem experiência na área. Os australianos temem que o casal contrate diretores e escritores estrangeiros e discriminem os artistas locais. Blanchett, que aos 38 anos participou de 33 filmes, recebeu um Oscar de melhor atriz coadjuvante por O Aviador (2005).