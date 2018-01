Cate Blanchett estará no quarto <i>Indiana Jones</i>, diz revista A atriz Cate Blanchett estará no quarto filme "Indiana Jones", publicou neste sábado o site da revista Hollywood Reporter. A Lucasfilm será a empresa encarregada de produzir o filme, que será dirigido por Steven Spielberg, diz a publicação. Não está claro que papel Blanchett interpretará, mas fontes consultadas pela Hollywood Reporter disseram que a atriz, que ganhou um Oscar em 2005 por sua participação em O Aviador, será uma das protagonistas. A publicação especializada no setor do entretenimento afirma que Frank Marshall será o produtor e George Lucas e Kathleen Kennedy os produtores executivos. Harrison Ford deve voltar a protagonizar Indiana Jones, assim como fez em 1981, 1984 e 1989. As filmagens devem começar em junho, em Los Angeles, e em outras localidades ainda não identificadas em diferentes partes do mundo, segundo a publicação.