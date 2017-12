Cate Blanchett e Lupita Nyong'o estão em lista das mais bem vestidas da Vanity Fair

As atrizes Cate Blanchett e Lupita Nyong'o, vencedoras do Oscar e favoritas do tapete vermelho de Hollywood, entraram na lista das mais bem vestidas da Vanity Fair de 2014 nesta quarta-feira, e a Duquesa de Cambridge, Kate Middleton, foi indicada ao Hall da Fama da revista.

Foi a segunda vez de Blanchett e a estreia de Nyong'o na lista anual, que não ranqueia suas estrelas da moda. A compilação de nomes que ditam tendências é dominada por atores, mas inclui a realeza europeia, esportistas e artistas.

A princesa Mary da Dinamarca, a rainha Maxima da Holanda e a atriz Michelle Dockery, da série Downtown Abbey, chamaram atenção pelo estilo, assim como o artista plástico Jeff Koons, o jogador de futebol americano Victor Cruz, e Pharrell Williams, músico e vencedor do Grammy.

Pharrell Williams, na lista pela segunda vez, citou o ator Johnny Depp como seu ícone da moda, e Cruz disse admirar Pharrell por seu estilo.

Embora Nyong'o tenha sido elogiada por seu faro para a moda, quando lhe indagaram quais são suas lojas favoritas ela disse à publicação “nenhuma, não gosto de fazer compras”.

O ator Neil Patrick Harris, vencedor do Tony, o Oscar do teatro norte-americano, foi mais um que apareceu na lista pela primeira vez, assim como os colegas Benedict Cumberbatch, Idris Elba, Emmy Rossum e Emma Watson, famosa pelos filmes da série Harry Potter.

A Duquesa de Cambridge, presença fixa na lista há quatro anos, terá a companhia do estilista alemão Karl Lagerfeld, a força criativa da Chanel, no Hall da Fama de mais bem vestidos.