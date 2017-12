Cate Blanchett e Lupita Nyong'o entram em lista das mais bem vestidas da Vanity Fair As atrizes Cate Blanchett e Lupita Nyong'o, vencedoras do Oscar e favoritas do tapete vermelho de Hollywood, entraram na lista das mais bem vestidas da Vanity Fair de 2014 nesta quarta-feira, e a Duquesa de Cambridge, Kate Middleton, foi indicada ao Hall da Fama da revista.