Cate Blanchett e Alec Baldwin estarão no novo filme de Woody Allen

O cineasta Woody Allen anunciou na segunda-feira um estrelado elenco para o seu próximo filme, ainda sem nome, incluindo a premiada atriz Cate Blanchett, o comediante Louis C.K. e o ator Alec Baldwin.

Allen pretende filmar em meados do ano em Nova York e São Francisco, locação inédita na obra dele desde a estreia, em 1969, com Um Assaltante Bem Trapalhão. Nenhum detalhe do enredo foi divulgado.

O veterano cineasta, de 76 anos, volta aos EUA depois de rodar seus três últimos projetos em Londres, Paris e Roma, e de ganhar um Oscar de roteiro por Meia-Noite em Paris.

Para Roma com Amor, em que o diretor contracena com Penélope Cruz e Jesse Eisenberg, estreia em 22 de junho nos cinemas dos EUA.

(Reportagem de Piya Sinha-Roy)