Cate Blanchett dá à luz seu terceiro filho

O terceiro filho da atriz australiana, Cate Blanchett, nasceu neste domingo, 13, com 3,6 quilos, informou a imprensa local. Tanto a mãe, ganhadora de um Oscar de Hollywood por encarnar a também atriz Katharine Hepburn em "O Aviador", como o filho se encontram bem, segundo o jornal The Daily Telegraph. A atriz e seu marido, o dramaturgo, Andrew Upton, com quem compartilha a direção de arte da Companhia de Teatro de Sydney, têm outros dois filhos, Dashiell, de seis anos, e Roman, de três.