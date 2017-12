Cate Blanchett anuncia que espera seu terceiro filho

A atriz australiana Cate Blanchett aproveitou a estréia, na noite deste sábado, 3, de "Elizabeth: A Era de Ouro" para anunciar que está grávida de seu terceiro filho, informa neste domingo, 4, a imprensa local. "Sim, estou grávida", disse a atriz aos jornalistas antes de entrar no Hayden Orpheum, em Sydney, em companhia de seu marido, o roteirista Andrew Upton. A artista, que deve dar à luz em abril, assinalou que a gravidez não vai atrapalhar seu trabalho como diretora da Companhia de Teatro de Sydney (STC), que deve começar em janeiro, cargo que dividirá com seu marido. Na semana passada, um dos atores da companhia questionou a capacidade de Blanchett para trabalhar como diretora de teatro, a primeira experiência da atriz nesse campo. Blanchett, agraciada com o Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante por "O Aviador" (2005), é a primeira diretora artística escolhida sem concurso na história da STC.