Catálogo de Goya na internet A Fundação Goya apresentou ontem em sua sede, em Zaragoza, na Espanha, o primeiro catálogo pictórico na internet do pintor espanhol Francisco de Goya (1746-1828). O acervo conta com 451 fichas técnicas de obras do artista contendo informações artísticas, estéticas e referências bibliográficas. Na próxima fase do projeto, será publicada a parte da obra de Goya relativa à pintura mural e estampas. Depois, será a vez dos desenhos e documentos manuscritos do artista. Por fim, o site exibirá também a série Goya no Mundo, que mostrará, por meio de mapas, todas as obras do pintor expostas em lugares públicos de todo o mundo. / EFE