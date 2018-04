Catadores recuperam autoestima Lixo Extraordinário aponta para diversos caminhos, mas não perde o fio da meada, que se concentra no trabalho de Vik Muniz. Em um primeiro momento, revela-se um documentário sobre seu processo criativo. Quando Muniz resolve filmar em uma área pobre, ele relembra seu passado e o filme parece encaminhar para a biografia. Finalmente, surgem os catadores escolhidos como personagens que, por conta de sua rica história, acabam ganhando uma relevância que ombreia com o próprio trabalho do artista.