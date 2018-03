a Lua aproxima-se da fase

Cheia transitando por Virgem.

Ameaças, injúrias e intimidações são sinais inequívocos de medo, ignorância espiritual e falta de respeito pela própria humanidade. É possível um grande cataclismo que marque o fim de nossa civilização? Claro que sim! Porém, pensar que isso seria merecido e desejável é colocar a humanidade no centro do Universo e isso é um erro. Em vez de observar as manchas solares e a elas responsabilizar pelos acontecimentos, contemplemos nossos próprios pensamentos, pois da qualidade dos mesmos depende nossa civilização. A nós, humanos, as coisas não acontecem simplesmente, nós somos acontecimentos porque, pela força de nossos pensamentos e ideais, neste planeta inventamos o que não existe. O que queremos então? Cataclismo ou glória?

ÁRIES 21-3 a 20-4

Atitudes mansas e doces serão mais eficientes do que as duras e severas. Ainda que haja motivos e razões para agir de forma dura, evite fazê-lo, recorra a esse tipo de atitude apenas como úl-timo recurso.

TOURO 21-4 a 20-5

Compartilhe seus problemas e inquietações com outras pessoas para aliviar a carga de seus ombros. Isso acontecerá assim pois ao compartilhar seus problemas você conferirá que os mesmos não são apenas seus.

GÊMEOS 21-5 a 20-6

Os bons amigos serão os que respeitarão você e suas decisões, mas que também advertirão quando você se desviar perigosamente da trilha da correção. Não há amigos incorretos, esses são meros comparsas.

CÂNCER 21-6 a 21-7

Respeite os limites, porque nem sempre os mesmos são desafios que chamam para você superá-los. Em certos momentos, como agora, esses limites são condições amorosas universais que protegem seu caminho e bem-estar.

LEÃO 22-7 a 22-8

Dispa-se de quaisquer vestígios de raiva e permita que a onda afetuosa circule através de sua alma com absoluta liberdade. Talvez você se veja tendo bons sentimentos por pessoas que até aqui foram desafetos.

VIRGEM 23-8 a 22-9

Simplifique, mas se essa for uma atitude muito complicada para você tomar agora, pelo menos não agregue novos problemas aos que já acontecem entre as pessoas. Promova entendimento mútuo. Será que você consegue?

LIBRA 23-9 a 22-10

Neste mundo cheio de sofisticações que ocorrem nas grandes cidades, as pessoas perderam a espontaneidade, porque os gestos e palavras servem a segundas intenções. A falta de espontaneidade é negativa para o afeto.

ESCORPIÃO 23-10 a 21-11

A ambição é legítima, mas se ela começar a atrapalhar seu desempenho nas coisas menores da vida, então será melhor calar a boca dela e prestar a devida atenção, tratando os assuntos cotidianos com sumo carinho.

SAGITÁRIO 22-11 a 21-12

Muitas ideias boas fervilham na mente, produzindo entusiasmo. Porém, essa boa sensação corre o risco de ficar só nisso, na sensação, se você não escolher uma dessas boas ideias e se empenhar em realizá-la.

CAPRICÓRNIO 21-12 a 20-1

Promover bons sentimentos entre as pessoas próximas garantirá a ressurreição dos laços de cooperação mútua que pareciam perdidos e soterrados sob o manto denso da competição desenfreada entre todos.

AQUÁRIO 21-1 a 19-2

Pense grande, mas atenda às coisas pequenas também. Pelo contrário, quanto maiores forem seus pensamentos, maior também terá de ser sua dedicação àquelas tarefas menores que normalmente passariam despercebidas.

PEIXES 20-2 a 20-3

Sua força de vontade será bem-sucedida, pois resultará na realização do que você tem em mente. Porém, uma vez obtido o sucesso, sua alma acordará dentro das limitações que a nova condição terá produzido.