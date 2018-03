Castorf vai dirigir 'O Anel' em 2013 O diretor de teatro alemão Frank Castorf vai dirigir a tetralogia O Anel do Nibelungo, na edição de 2013 do Festival de Bayreuth, na Alemanha. Na ocasião, o evento vai comemorar o aniversário de 200 anos de nascimento do compositor alemão Richard Wagner. O anúncio foi feito ontem pela diretora do festival - fundado por seu bisavô em 1876 -, Katharina Wagner. Ela destacou o trabalho "muito musical" de Castorf, apesar da pouca experiência dele no meio operístico. O diretor é a principal aposta dos organizadores do evento, que teve recentemente o convite recusado pelo cineasta alemão Win Wenders. / EFE