'Casseta' e 'Pânico' desistem de viajar a Pequim Os humoristas do programa Casseta & Planeta não vão fazer piada em mandarim. Ou melhor, vão, mas aqui do Brasil mesmo. Os cassetas, que se preparavam para enviar três deles para a cobertura da Olimpíada de Pequim, tiveram sua ida vetada, não pela Globo, mas pela burocracia e censura vigente na China. Toda gravação ou matéria jornalística no país precisa de aprovação prévia do órgão censor do governo. "Não nos disseram ''não'', mas de alguma forma, por meio de exigências deixaram claro que não nos querem lá", fala o casseta Marcelo Madureira. "Se para o jornalismo já não é fácil, imagine para um humorístico. Nossa produção até que tentou, mas sentiu que não conseguiríamos nada lá. Tudo precisa de aprovação", fala ele. "Íamos criar um problema diplomático." Madureira conta que o Casseta já sofreu o mesmo tipo de ''veto'' em Cuba. "Já tentamos ir 4 vezes para lá, é a mesma história da China, burocracia demais, um jeito velado de dizer ''não''." A turma do Pânico também não vai arriscar. "O Vesgo e o Silvio teriam que andar em Pequim com um censor o tempo inteiro do lado. Desistimos de ir", conta Emílio Surita. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.