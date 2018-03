Caso Isabella triplica ibope da Band

Claudia Raia fará uma participação especial na nova temporada de A Grande Família, da Globo. Ela será Vânia Lira, uma cantora famosa que resolve investir no talento musical de Tuco (Lúcio Mauro Filho).

O Altas Horas, da Globo, que vai ao ar na madrugada de amanhã, trará uma homenagem aos 50 anos de Renato Russo.

Comenta-se que a bruxa anda solta no portal de internet da RedeTV!. O número de afastamentos por problemas de saúde e de pedidos de demissão só cresce. As baixas já passaram da casa dos 20 funcionários.

Atrasos em gravações de novelas parecem doença contagiosa. Agora é a vez de Bela, a Feia, da Record, gravar cenas em cima da hora.

Eles voltaram. A série Aline ganhará uma nova temporada na Globo este ano, assim como o Super Sincero, quadro de Luiz Fernando Guimarães no Fantástico.

Diretor dos festivais de MPB consagrados da Record, Solano Ribeiro exibe hoje, às 18 horas, no Museu da Imagem e do Som (MIS), o documentário Novos Baianos F.C..

A versão carioca do Balanço Geral tem incomodado a Globo no Rio. O policialesco da Record chega a obter médias na casa dos 12 pontos de ibope no horário, alcançando a liderança.

Faustão recebe amanhã em seu Domingão uma dupla musical que já é sensação nas rádios: Maria Cecília e Rodolfo.

E não estranhe ao ver o Domingão um pouco esquisito amanhã, com cenários diferentes... Fausto Silva gravou a primeira parte do programa em São Paulo e fará a segunda parte, depois do jogo, e com a entrega do Troféu de Melhores do Ano, ao vivo, diretamente do Rio.