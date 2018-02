Caso com governanta foi 'a coisa mais estúpida', diz Schwarzenegger Arnold Schwarzenegger falou pela primeira vez numa entrevista de televisão sobre o relacionamento amoroso que manteve com a governanta da sua casa, o que disse ter sido "a coisa mais estúpida" que fez no seu casamento com Maria Shriver, por ter "infligido uma tremenda dor" à sua família.