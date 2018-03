Casas dos Beatles serão preservadas Os lares de infância de John Lennon e Paul McCartney serão preservados, afirma o ministro de patrimônio do Reino Unido, John Penrose. Segundo ele, as casas localizadas no sul de Liverpool terão graduação 2, o que significa que elas não podem ser alteradas sem a permissão das autoridades locais. Lennon morou no endereço preservado com seus tios depois que seus pais se separaram. McCartney morou próximo dali, em Forthlin Road, por nove anos. Os dois compuseram o primeiro sucesso dos Beatles, Please Please Me, na casa de Lennon. Os imóveis já foram reformados para manterem a aparência da época. / AP