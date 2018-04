Casamentos, Beatles e superstições marcam dia 09/09/09

A data parece ideal para promoções como a da rede de pizzarias Dominos, que oferece vales-brindes a pessoas que estejam completando 9 ou 99 anos nesta data. Será a última vez em quase um século com esse tipo de repetição com apenas um algarismo - depois, só em 01/01/2101.

O filme de animação "9", sobre a vida após o apocalipse, não desperdiçou a chance para o lançamento. Em vários lugares dos EUA, restaurantes oferecem refeições especiais a 99 dólares, ou, para bolsos mais afetados pela recessão, a 9,09 dólares.

Na Flórida, um cartório oferece casamentos a 99,99 dólares.

Na Grã-Bretanha, onde o 999 é o telefone para emergências, a BBC previu que muita gente vai cumprimentar membros dos serviços de emergências, e também vai querer casar.

O site Urlesque.com, da AOL, brinca com o fato de que, na tradição dos EUA, os gatos têm nove vidas, e não sete, como no Brasil. Por isso, faz uma campanha para bani-los da rede pelo menos por um dia, como forma de protesto contra tantas fotos e vídeos de gatos na Internet.

O editor-chefe Stephen Lenz disse que quase 50 sites aderiram à campanha "9/9/09 =^..^= #NoCats" (os sinais do meio simbolizam as orelhas e olhinhos).

Para algumas pessoas, o verdadeiro interesse dessa data será mesmo o lançamento da caixa remasterizada com a obra completa dos Beatles e de um videogame chamado "The Beatles: Rock Band," da MTV.

A mobilização em torno da data é grande também na Ásia, onde as pessoas prestam grande atenção à simbologia dos números. China e Japão veem o nove com significados contraditórios.

A China vê o oito como um símbolo de riqueza e sorte - não por acaso, a Olimpíada de Pequim começou em 08/08/08, às 8h da noite. Mas o nove também é auspicioso, já que soa como "duradouro".

Historicamente, o nove é associado ao imperador da China, e as vestes imperiais costumavam ter nove dragões. As dinastias que comandavam o país acreditavam tanto no poder desse número que, segundo consta, a Cidade Proibida, em Pequim, foi construída com 9.999 cômodos.

No Japão, por outro lado, a palavra soa como "agonia" ou "tortura", e em termos de impopularidade só perde para o quatro, que soa como "morte".

Alguns hospitais japoneses não têm quartos ou andares com esses números, e a companhia aérea All Nippon Airways omite as fileiras 4, 9 e 13 dos seus aviões, segundo sites de viagem.