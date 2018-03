Casal Sting é multado em R$ 100 mil por discriminação sexual

Uma corte trabalhista do Reino Unido mandou nesta terça-feira, 17, que o cantor Sting e sua mulher, Trudie Styler, paguem uma indenização de US$ 50 mil (R$ 100 mil) à antiga chef de cozinha do casal, que teria sido demitida injustamente. Jane Martin, que cozinhava para Sting e a família do músico na propriedade rural deles, na Inglaterra, deu início à ação em julho do ano passado afirmando ter sido demitida por Styler após revelar que estava grávida. A Justiça decidiu que o casal é culpado de discriminação sexual e determinou o pagamento de uma indenização de US$ 50 mil, afirmou uma porta-voz da corte. Um porta-voz de Styler disse que o casal apelaria da decisão e que, durante o processo, a mulher de Sting havia sido tratada de forma desigual. "Trudie continua a defender que ela, como mulher e como mãe, nunca, em sua vida, discriminou sexualmente qualquer pessoa e que nunca faria isso", acrescentou. Martin, de 41 anos, trabalhou para o casal por quase oito anos, recebendo cerca de US$ 50 mil (R$ 100 mil) por ano. Além de cozinhar para a família, a chef costumava preparar refeições para seus amigos e convidados famosos, entre eles os cantores Madonna e Elton John. Mas Martin disse ao tribunal que as coisas começaram a desandar quando contou a Styler sobre sua gravidez, em 2005. Segundo a cozinheira, Styler passou a fazer exigências freqüentes e, em um dado momento, ficou brava porque Martin pediu uma folga. A cozinheira teria ouvido a mulher de Sting dizer: "Ela é minha chef no Reino Unido. Precisa estar disponível quando eu necessitar dela. Ou isso ou deveria repensar seu trabalho." Martin, que havia sido contratada pela empresa de administração do casal, a Lake House Estate, disse que parou de receber presentes caros em seus aniversários. Ao completar 40 anos, a chef ganhou flores e não relógios ou jóias, conforme havia acontecido anteriormente.