Casal mantém tradição portuguesa de fabricar pênis de cerâmica Francisco e Casilda Figueiredo são casados e estão entre os derradeiros expoentes de um tipo tradicional de artesanato português: os pênis de cerâmica. Há mais de três décadas o casal trabalha cuidadosamente moldando milhares de pintos em cerâmica, esculpindo-os em formato ereto e pintando-os em cores realistas para serem exportados para a Alemanha, França e América do Norte. Francisco e Casilda, que têm respectivamente 68 e 65 anos, ainda trabalham firme em sua oficina humilde num vilarejo da região de Caldas da Rainha, situado a 100 quilômetros ao norte de Lisboa, mas dizem que a tradição está acabando. "A cerâmica daqui está com os dias contados. Não vejo possibilidade de sobrevivência", disse Francisco, enquanto preparava moldes do produto mais caro de sua oficina, garrafas fálicas de 60 centímetros de altura. "Nunca mais vai ser como foi no passado." A garrafa em formato de pênis é vendida por 15 euros. Consta que a tradição começou em Caldas da Rainha quando D. Luis, que reinou sobre Portugal entre 1861 e 1889, sugeriu que os ceramistas locais produzissem algo mais interessante. Um caricaturista famoso, Rafael Bordalo Pinheiro, forneceu a inspiração inicial, incentivando Caldas da Rainha a ampliar sua tradição de centro de produção ceramista. "Ninguém sabe exatamente como a tradição começou. Dizem que foi D. Luis, mas não sei", disse Francisco. O artesanato tradicional vem perdendo espaço aos poucos em Portugal e fora do país, à medida que as sociedades se liberalizam e as cerâmicas vão perdendo seu poder de provocar. O casal produz canecas de cerâmica com um pênis ereto saindo do fundo ou da lateral, garrafas em formato de pênis e figuras de jogadores de futebol com o órgão masculino saindo por baixo de uma bandeira. Francisco contou que, quando o comércio de cerâmica estava no auge, eles produziam 1.000 garrafas fálicas por mês. "Houve uma época em que havia muita gente fazendo cerâmica, mas agora, aqui, somos apenas nós dois", disse Casilda. "A gente exportava para a Alemanha, Canadá e França. Hoje vendemos apenas para o comércio local e as pessoas que vêm conhecer nossa cidade."