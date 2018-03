Casal Jolie-Pitt quer adotar menina haitiana

Angelina Jolie e Brad Pitt pretendem adotar mais uma menina. A informação foi divulgada nesta terça-feira, 8, no site do jornal britânico Daily Mail.

Segundo a publicação, a criança em vista é uma órfã haitiana, vítima do terremoto que atingiu o país no início de 2010. Ela se chama Leah, tem quatro anos, e perdeu a família inteira na tragédia.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ainda de acordo com o Daily Mail, Jolie teve uma "paixão à primeira vista" por Leah, quando visitou o Haiti em fevereiro do ano passado e a garota deve, em breve, visitá-los nos Estados Unidos.

O casal Jolie-Pitt tem três filhos biológicos e outros três adotados (no Camboja, no Vietnã e na Etiópia) e espera juntar Leah à prole até o final do ano.