Casal Jennifer Lopez e Marc Anthony sai em turnê

Casamento harmonioso é isso: marido e esposa, os astros Jennifer Lopez e Marc Anthony revelaram nesta terça-feira, 24, os planos de sua primeira turnê juntos no outono americano. A empresa promotora de shows Live Nation disse que Lopez e Anthony, que se casaram em 2004, vão sair em turnê no dia 29 de setembro em Atlantic City, Nova Jersey, e percorrer EUA, Canadá e Porto Rico. A dupla planeja interpretar suas canções juntos e em separado, tanto em inglês quanto em espanhol, declarou o Live Nation. O casal caliente já trabalhou junto em filmes e nos álbuns um do outro, mas a série de shows será a primeira vez que saem juntos em uma turnê. Anthony escreveu e co-produziu o vídeo de Que Hiciste, a primeira música de trabalho do mais recente álbum de J-Lo. O par também estrela o filme El Cantante, sobre o cantor de salsa Hector Lavoe, previsto para ser lançado em agosto. Nascida em Nova York, Lopez, que já vendeu 17 milhões de discos em todo o mundo, lançou recentemente seu sexto álbum, seu primeiro em espanhol. "Como Ama Una Mujer" chegou ao topo da parada latina da Billboard e ficou em primeiro lugar por sete semanas consecutivas. Anthony, também de Nova York, já vendeu mais de 10 milhões de álbuns e é o cantor de salsa que mais vendeu discos em toda a história.