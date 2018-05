Casal busca reviver paixão em Namorados para Sempre

Produzido pela Paris Filmes, com a direção de Derek Cianfrance (de "Brother Tied"), chega às telas do País, no dia 10 de junho, "Namorados para Sempre", estrelado por Michele Williams (Cindy) e Ryan Gosling (Dean). O filme mostra o desgaste da relação de um casal, que tem uma filha de cinco anos, e cuja paixão vai desvanecendo com o tempo.

Cindy, que sempre quis trabalhar na área médica, torna-se enfermeira, com pretensões de prosperar na carreira. Já Dean, apesar de seus muitos talentos, busca o necessário para sustentar a família e procura estar sempre o mais próximo possível da mulher e da filha Frankie, interpretada pela estreante mirim Faith Wladyka.

Com a filha, estabelece uma relação de muita cumplicidade. Trabalha perto de casa e passa a maior parte de seu tempo com ela. Cindy se sente incomodada com isso e começam os desentendimentos. Numa tentativa de se aproximar da mulher - com quem já não consegue se relacionar intimamente -, Dean propõe passar uma noite com ela em um motel, na busca de reacender a relação.

Mesmo contrariada, Cindy aceita. O passado dos dois vem à tona, mostrado em cenas paralelas, trazendo de volta as razões pelas quais eles se apaixonaram. Mas Cindy acaba com mais dúvidas ainda sobre suas escolhas. "Namorados para Sempre" está longe de ser um filme de final feliz. É uma reflexão sobre as escolhas e exigências da vida a dois.

O filme valeu à Michele Williams à indicação do Oscar de Melhor Atriz. E rendeu a Gosling indicações no Screen Actors Guild Awards, no Broadcast Film Critics'' Awards, Spirit Awards, Chicago Film Critics Society, Toronto Film Critics e Satelite Awards. Em 2008 ele já havia sido indicado, também, ao Oscar de Melhor Ator por seu trabalho em "Half Nelson - Encurraladas."

Namorados para Sempre

Blue Valentine, EUA, 2010

Direção: Derek Cianfrance

Elenco: Ryan Gosling e Michelle Williams

Duração: 112 minutos