Casal Beckham posa de roupa íntima para Emporio Armani

Eles tiraram a roupa separadamente para campanhas publicitárias de roupa íntima da Emporio Armani, mas agora o jogador de futebol David Beckham e sua mulher Victoria aparecem juntos para promover a semana de moda italiana. Na foto em preto e branco exibida em um grande cartaz em Milão durante a semana de moda masculina, o casal exibiu os modelos mais recentes de roupa íntima da Giorgio Armani. Cartaz nas ruas de Milão traz o casal Beckham, em anúncio do Empório Armani. Foto: Reuters Usando uma cueca branca, David está deitado em uma cama, com a cabeça repousada sobre os braços. Em frente está Victoria, que ganhou fama com o grupo Spice Girls, vestindo um sutiã com bolinhas brancas. Ambos posaram separadamente para campanhas da Emporio Armani, mas esta é a primeira foto do casal junto com roupas íntimas da grife. David foi emprestado pelo Los Angeles Galaxy ao Milan este mês. Ele participou do desfile de moda masculina outono/inverno 2009/2010 da Emporio Armani no domingo.