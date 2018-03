Casal Beckham está na lista dos mais bem vestidos da Vanity Fair O ídolo do futebol britânico David Beckham e sua mulher, Victoria, se uniram ao presidente francês Nicolas Sarkozy numa lista das pessoas mais bem vestidas do mundo compilada pela revista Vanity Fair. O casal britânico célebre, que acaba de mudar-se para Los Angeles, foi citado pela revista como um dos dez casais mais bem vestidos do mundo, ao lado dos casais de astros de Hollywood Angelina Jolie/Brad Pitt e Ashton Kutcher/Demi Moore. O presidente francês recém-eleito entrou para a 68a lista anual da revista pela primeira vez, juntamente com Michelle Obama, mulher do pré-candidato presidencial americano Barack Obama, e do ex-jogador de futebol Hidetoshi Nakata. "Não se trata apenas de quanto uma pessoa gasta (para se vestir), mas de possuir elegância, estilo e individualidade reais", disse em entrevista a correspondente especial da Vanity Fair Amy Fine Collins. A edição de setembro da revista, que chega às bancas norte-americanas em 7 de agosto, escolheu ícones musicais, literários e filantrópicos, quer sejam conhecidos por sua inteligência ou sua beleza. A revista disse que procurou fora das fileiras do cinema e da moda para selecionar os 61 astros de estilo que constam da lista. O roqueiro Lenny Kravitz e ex-jogador dos Giants e atual comentarista de TV Tiki Barber entraram para a lista pela segunda vez, depois de terem figurado nela respectivamente em 2001 e 1998. A escritora Fran Lebowitz, perpetuamente vestida de preto, e a atriz Renee Zellweger estão na lista pelo segundo ano consecutivo. Alguns filhos de celebridades também viram seus nomes saírem na lista: Ivanka Trump, empresária do setor imobiliário e filha de Donald Trump, e Bee Shaffer, estudante da Universidade Columbia e filha da editora da revista Vogue, Anna Wintour. A edição anual contendo a lista, que começou a ser publicada em 1940, contabiliza os votos de mais de mil personalidades formadoras de gostos, desde varejistas e estilistas até cabeleireiros e proprietários de restaurantes.