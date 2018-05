Casaco que Michael Jackson usou em 'Thriller' vai a leilão

O casaco de couro preto e vermelho que Michael Jackson usou em seu vídeo Thriller vai ser colocado em leilão.

O casaco está previsto para render entre 200 mil e 400 mil dólares quando for leiloado pela primeira vez por Dennis Tompkins e Michael Bush, que criaram os figurinos de Jackson durante anos e aos quais o cantor doou a vestimenta, disse a casa Julien's Auctions na segunda-feira.

O vídeo de Thriller, com 14 minutos de duração e com zumbis dançantes em seu enredo, foi lançado em 1983 e é visto como um dos vídeos pop mais influentes de todos os tempos.

Em 2009 foi incluído no Registro Nacional de Filmes da Biblioteca do Congresso norte-americano em função de seu significado cultural e histórico.

Outros objetos de Michael Jackson que serão oferecidos no leilão marcado para 25 e 26 de julho na Julien's Auctions Gallery, em Beverley Hills, incluem a luva que o cantor usou no American Music Awards (valor estimado de 20 mil a 30 mil dólares), uma peruca que ele usou na coletiva de imprensa de 2009 em Londres em que ele anunciou a turnê This Is It (valor estimado de 4 mil a 6 mil dólares) e um chapéu que ele usou no palco (valor estimado de 2 mil a 4 mil dólares).

Michael Jackson tinha 50 anos em junho de 2009, quando morreu de uma overdose do potente anestésico propofol e analgésicos vendidos com receita médica, semanas antes de uma série de concertos planejados para assinalar seu retorno aos palcos.

Uma parte da receita da venda do casaco de Thriller será revertida para The Shambala Reserve, onde vivem hoje os tigres que no passado eram mantidos no rancho Neverland, de Michael Jackson, disse a Julien's.

(Reportagem de Richard Chang)