'Casablanca' ganhará remake filmado na Índia

Um cineasta indiano está produzindo um remake de Casablanca, trocando o Rick's Café do clássico premiado com o Oscar por um restaurante no sul da Índia e o pano de fundo do filme original, a 2.ª Guerra Mundial, pelo conflito étnico no Sri Lanka. No filme de 1942, Humphrey Bogart representou o dono do Rick's Café, que tem um romance com uma mulher casada, Ingrid Bergman, e a ajuda a escapar dos nazistas com seu marido, líder da resistência. "Meu filme será uma homenagem ao original", disse Rajeev Nath, o diretor que pretende promover a estréia de seu remake Ezham Mudra (O Sétimo Selo) na cidade costeira do Marrocos, onde se passa a história do Casablanca original. "Como estudante de cinema, assisti a esse grande clássico 20 vezes." O protagonista do filme de Nath é um diplomata indiano que se tornou dono de restaurante e ajuda sua amada e o marido dela, ambos rebeldes separatistas tâmeis que combatem o governo do Sri Lanka, a escapar da Índia. Na adaptação, o herói e sua amada se encontram num restaurante à beira-mar. Nath diz que seu filme não vai tratar de questões políticas. "O filme não é nem contra nem a favor da causa dos tâmeis", disse o diretor de 55 anos, que conheceu alguns rebeldes do grupo Tigres Tâmeis durante viagem à Noruega. A guerra civil no Sri Lanka já causou quase 70 mil mortes desde 1983, sendo 4.500 apenas desde o ano passado. Numa pesquisa feita pelo American Film Institute em 2007, Casablanca figurou em terceiro lugar na lista dos 100 melhores filmes norte-americanos de todos os tempos, atrás de Cidadão Kane e O Poderoso Chefão.