Casa que inspirou clássico 'Peter Pan' será posta à venda

A casa que serviu de inspiração para J.M. Barrie criar o clássico infantil Peter Pan será colocada à venda. A propriedade, que anteriormente era uma enfermaria, foi vendida previamente em um leilão em novembro de 2000. O plano inicial era transformá-la em um hotel temático, mas o local ficou vazio durante os últimos oito anos e é alvo regular de ataques de vandalismo. Barrie, que passou sua infância nos jardins de Moat Brae, em Dumfries, na Escócia, afirmou que essa época teve parte na origem de seu trabalho mais famoso. O autor nasceu em Kirriemuir e se mudou para Dumfries em 1873, com 13 anos. Dois de seus amigos de infância viveram em Moat Brae, o lugar que, mais tarde, ele creditou como sua inspiração para Peter Pan. "Nossas aventuras em um jardim de Dumfries, que foi uma terra que me encantou, foi certamente a origem deste trabalho", declarou Barrie em suas memórias em 1904. Agora, a firma Re/Max colocará a casa à venda. "Nós tivemos instruções de vender a propriedade, mas ainda não está no mercado, pois estamos esperando uma avaliação", afirmou o porta-voz da empresa. O grupo Barrie House Action Group foi formado em Dumfries para protestar pela preservação da propriedade e a sua ligação com o autor. O presidente do grupo, Roger Windsor, afirma que "esperava que o município fizesse uma compra obrigatória para proteger o futuro da propriedade, mas isso não vai acontecer. Nós do grupo temos a esperança de que, se a casa for vendida, será restaurada e preservada", conclui.