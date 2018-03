Casa para novos artistas

O grafiteiro Toz é um desses artistas. A Canvas inaugura uma exposição sua em agosto. Tomáz Viana, o nome real do grafiteiro que criou a boneca Nina, já decora as paredes de apartamentos no Rio de Janeiro, onde é mais conhecido. Como ele, que está na faixa dos 30 anos, Brant pretende apostar em talentos da nova geração, especialmente de São Paulo. "A cidade tem um mercado efervescente", justifica o marchand.

Zaragoza conta que havia desistido de fazer exposições há algum tempo, mas um colecionador de quadros seus, que mora próximo à nova galeria, o apresentou a Brant. "Fiquei sem jeito, pois minhas outras exposições foram feitas nas galerias Millan e Mônica Filgueiras."

A última grande exposição do artista foi realizada no Museu Brasileiro da Escultura. Foi uma retrospectiva dos 50 anos de atividade do pintor catalão, que satirizou a alta sociedade e políticos corruptos em suas telas, além de promover releituras de alguns de seus artistas preferidos, entre eles o inglês Francis Bacon. Referência maior na obra do artista, a deformação das figuras em suas telas marcou profundamente o estilo de Zaragoza. As "manchas" abstratas que surgem das janelas nova-iorquinas na série Windows evocam seus personagens distorcidos..