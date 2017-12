Casa dos Carpenters na Califórnia pode ser demolida Os donos da casa onde viveram os irmãos Karen e Richard Carpenters, que formaram um dos duos de sucesso da música americana, apresentaram à prefeitura de Downey, na Califórnia, um pedido de autorização para demolir a propriedade. Segundo eles, estão cansados de lidar com os fãs que passam pela casa, que apareceu na capa do disco Now & Then, de 1973, diariamente. A decisão, no entanto, enfureceu alguns fãs. "Esta casa é a nossa versão de Graceland. Quando eles a fotografaram para a capa do disco, ela foi imortalizada imediatamente", disse Jon Konjovan, membro de um fã-clube. A prefeitura informou que ainda não tomou uma decisão quanto ao caso. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo