Casa do Saber recebe inscrição para curso de ópera A Casa do Saber promove a partir do dia 14 um curso sobre óperas de Verdi, Mozart e Puccini. O curso serve de introdução a três óperas da temporada 2011/2012 do Covent Garden, de Londres, que serão transmitidas nos cinemas pela rede Cinemark. Ministrado pelo jornalista e professor Irineu Franco Perpetuo, o curso terá três encontros, um para cada ópera da programação: "Rigoletto", "Cosi Fan Tutte" e "Il Trittico". Quem apresentar o ingresso para qualquer uma das exibições nos cinemas ganha 10% de desconto na matrícula. As aulas ocorrem aos sábados, às 14 horas. O valor da inscrição é de R$ 345 e pode ser pago em duas vezes. Mais informações: (11) 3707-8900. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.