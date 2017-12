Casa do Saber recebe escritor angolano Ondjaki Um dos nomes de destaque da literatura angolana e destaque na última Festa Literária Internacional de Paraty (Flip), o escritor Ondjaki, participa, nesta quinta-feira, às 18h30, de bate-papo na Casa do Saber - Jardins. Ondjaki vai autografar sua mais nova obra, "Bom Dia, Camaradas", recém-lançada no Brasil. O romance, autobiográfico, conta a história de um grupo de crianças de classe média, de Luanda, durante a presença cubana em Angola, nos anos 80. O escritor, convidado da Casa do Saber, Editora Agir e Livraria da Vila, divide o palco com o escritor brasileiro Luiz Ruffato, autor de "Os Sobreviventes". Ondjaki na Casa do Saber. R. Doutor Mário Ferraz, 414. Hoje, às 18h30.