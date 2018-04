Casa do ator Orlando Bloom em Los Angeles é assaltada

Policiais foram chamados à casa de Bloom em Los Angeles na noite de quarta-feira, depois de um dos parentes do ator descobrir que a casa tinha sido arrombada, disse uma porta-voz da polícia, Tenesha Dobine.

Foram roubados dinheiro e joias, mas Dobine se negou a informar o valor dos artigos. O site de celebridades TMZ.com disse que foram roubados bens no valor de 500 mil dólares.

Orlando Bloom, 32 anos, já atuou nos três filmes "Piratas do Caribe", no papel do ferreiro aventureiro Will Turner. Ele também fez o papel do elfo Legolas, que usa arco e flecha, na trilogia "O Senhor dos Anéis".

(Reportagem de Alex Dobuzinskis)