Casa de leilões alemã diz que colocará aquarela de Hitler à venda

A leiloeira Kathrin Weidler disse que a pintura, intitulada “Standesamt und Altes Rathaus Muenchen” (Registro Civil e Antiga Prefeitura de Munique) é uma das cerca de 2 mil obras pintadas por Hitler aproximadamente entre 1905 e 1920, quando lutava para se firmar como jovem artista.

Indagada sobre a crítica de que é de mau gosto leiloar os trabalhos do ditador nazista, normalmente considerados de valor artístico limitado, ela disse que as queixas devem ser encaminhadas aos vendedores – uma dupla de irmãs não identificadas na casa dos 70 anos de idade.

“Aqueles que querem se exaltar a este respeito devem simplesmente ir em frente e se exaltar”, declarou Weidler à Reuters em sua Casa de Leilões Weidler, na cidade alemã de Nuremberg, onde Hitler realizou grandes comícios nazistas entre 1933 e 1938.

“Eles deveriam tratar do assunto com a cidade de Nuremberg, ou com aqueles que preservaram o trabalho. É um documento histórico”.

Em sua autobiografia “Mein Kampf” (Minha Luta), Hitler escreveu que, na juventude, suas esperanças de se tornar um artista foram destruídas pelas contínuas rejeições da Academia de Belas Artes de Viena.

Cinco outras pinturas de Hitler leiloadas anteriormente obtiveram até 80 mil euros, enquanto outras saíram por meros 5 mil euros.

(Por Frank Simon)