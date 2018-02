CASA DE FRANCISCA NO OFICINA Pequena no tamanho, mas representativa no conceito, a Casa de Francisca, aconchegante reduto paulistano da melhor música contemporânea independente, passou por dificuldades para se manter. Para dar suporte a uma reforma, os sócios-proprietários Rubens Amatto e Rodrigo Luz organizaram no ano passado um bem-sucedido encontro no Teatro Oficina, com vários artistas que passaram pela casa (de apenas 44 lugares) desde a inauguração em 2007. Com 87 atrações, a segunda edição de El Grande Con(s)erto vai tomar o mesmo teatro hoje e amanhã a partir do fim da tarde.