Casa de Criadores leva novos estilistas ao Anhangabaú Começa hoje, com promessa de performance embaixo do Viaduto do Chá, a 19.ª edição da Casa de Criadores. Menos comercial e mais solto que a São Paulo Fashion Week, a Casa se mantém como um espaço especial para jovens estilistas mostrarem seu trabalho. Nesta temporada de inverno, estréiam Marcelu Ferraz e Weider Silveiro. O evento, que espera 10 mil pessoas, e é organizado por André Hidalgo, vai de hoje à quarta-feira e está mais uma vez no chamado Baixos do Viaduto do Chá. Uma outra sala de desfiles será montada na Galeria Prestes Maia, na Praça do Patriarca. A temporada é aberta hoje às 16 horas, com desfile ao ar livre no Vale do Anhangabaú do Projeto Lab (Deoclys Bezerra e a dupla Raphael Volk e Augusto Coutinho), e pela primeira vez da marca esportiva Puma, patrocinadora master do evento. Confira a programação completa: DOMINGO 16h Raphael Volk e Augusto Coutinho (externo) Deoclys Bezerra (externo) 17h Ivã Ribeiro Patricia Gerber Humberto Guaracy Karina Maltez Raquel Gaeta À Dor Amores Maira Mendes Paula Bertone / Mario Catto 19h PUMA SEGUNDA-FEIRA 21h Gustavo Silvestre Rober Dognani Weider Silvério Ivan Aguilar Walério Araújo TERÇA-FEIRA 21h Fabiana Bauman João Pimenta Thiago Marcon Paulo Carvas Marcelu Ferraz Gêmeas QUARTA-FEIRA 21h P´tit Madalena Camila Zoldan Coletivo Laundry Moshe