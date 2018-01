Casa de ator de 'The Big Bang Theory' é destruída em incêndio na Califórnia

O ator Johnny Galecki, que vive Leonard Hofstadter na série The Big Bang Theory, teve seu rancho destruído por conta de um incêndio de grandes proporções que atinge a Califórnia, nos EUA. A informação foi confirmada por Nicole Perna, sua porta-voz, para a AP.

De acordo com a agência de notícias, o incêndio atingia uma área de cerca de 6,5 km² na noite de terça-feira, 27. O rancho de Galecki fica em San Luis Obispo, na região central do Estado.

Cerca de 250 moradores da região de Santa Margarita, também na Calofórnia, tiveram que deixar suas casas por conta do perigo do incêndio na última segunda-feira, mas receberam permissão para voltar para suas residências na noite de terça-feira.

De acordo com a revista People, Johnny Galecki estava num evento em outra cidade do Estado e espera a rodovia ser liberada para visitar o que restou do seu rancho, na esperança de tentar recuperar alguns objetos pessoais.

Segundo o site TMZ, 40% da área incendiada na Califórnia já teve o fogo controlado.