Casa das Rosas retoma curso sobre música e poesia A Casa das Rosas, espaço destinado a reflexões sobre poesia e literatura, retomou este ano seu curso de História da Canção Brasileira, dedicado a percorrer as trilhas do repertório musical do País. Durante o mês de abril, o foco do curso, coordenado pelo poeta e músico Pedro Osmar será o estudo do samba e da marchinha, com uma aula dedicada a um dos maiores sambistas de todos os tempos, Noel Rosa, e um show aberto de encerramento com o cantor e compositor Dimi Zumquê, às 20 horas, no dia 30 de maio. O destaque do mês que vem é o encontro com os músicos Lupe Albano e Lula Alencar, com recital de abertura de Hamilton Faria, e em maio a apresentação de Armando Leite Jazz Band e William Gomes, com recital de abertura de Izabel Borazanian. O projeto Desconcertos na Paulista - A Voz da Prosa, dirigido por Claudinei Vieira, promove encontros mensais com os autores da moderna prosa brasileira, que vão ler um texto de sua autoria, um texto de algum autor clássico que tenha sido importante para sua literatura, e então apresentar um novo escritor. Em abril, o convidado é Santiago Nazarian e, em maio, Matthew Shirts. Também merece atenção Vertentes da Poesia Modernista, coordenado por Ivan Marques. O objetivo do curso é estudar os momentos fundamentais da construção da poesia moderna brasileira, a partir dos desafios propostos pelo movimento de 1922. A Casa das Rosas foi inaugurada pela Secretaria de Estado da Cultura em 1991 e exibia mostras temporárias de obras do acervo artístico do Estado. Em março de 2003, foi fechada para reformas e no ano seguinte foi reinaugurada como Casa das Rosas ? Espaço Haroldo de Campos de Poesia e Literatura, com um novo acervo de cerca de 30 mil volumes da biblioteca do poeta, tradutor e ensaísta Haroldo de Campos (1929-2003). Casa das Rosas - Espaço Haroldo de Campos de Poesia e Literatura - Av. Paulista, 37 (Metrô Brigadeiro), 3285-6986.