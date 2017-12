Casa das Rosas festeja aniversário com Rave Cultural

Casa das Rosas, espaço para literatura e artes em geral, na Avenida Paulista. Foto: Divulgação

SÃO PAULO - Uma Rave Cultural será realizada neste final de semana para comemorar o aniversário da Casa das Rosas - Espaço Haroldo de Campos de Poesia e Literatura, com leitura de poemas, contação de histórias e debates literários entremeados às apresentações musicais que vão agitar o número 37 da Avenida Paulista, das 12 horas do sábado, 5, até as 6 horas do domingo, 6.

Shows de Maria Alcina, Demônios da Garoa, Ulisses Rocha estão na farra das letras que apresenta histórias de várias culturas às crianças, poetas como Affonso Romano de Sant'Anna, Carlito Azevedo, Carlos Felipe Moisés e Eunice Arruda, entre outros, declamando suas obras, ou ainda um momento de reflexão, com o debate sobre a poesia contemporânea brasileira que reunirá Lucia Santaella, Nicolas Behr e Ricardo Silvestrin em mesa com vários poetas e estudiosos de literatura. Tudo isso para comemorar os cinco anos em que a Casa das Rosas se tornou um espaço para divulgação da poesia e da literatura, sob a direção do poeta e professor de literatura Frederico Barbosa, e local que guarda o precioso acervo do poeta Haroldo de Campos (1929-2003).

Biblioteca Circulante

12h - Contação de história infantil

"História da Sabedoria e Encantamento", com Fábio Lisboa

Café Panaroma

13h - Show

Colher de Pau - grupo de chorinho integrado por Bruno Baldim (cavaco e violão), Cristal Coelho (voz e pandeiro), Daniel Tápia (clarineta e violino) e Fernando Silva (violão de sete cordas).

14h30 - Show

Demônios da Garoa

Hall

16h - Debate

"Os caminhos da poesia contemporânea brasileira: dificuldades e acertos"

Participantes: Affonso Romano de Sant'Anna, Carlito Azevedo, Carlos Felipe Moisés, Lucia Santaella, Márcio-André, Nicolas Behr e Ricardo Silvestrin. Mediação: Edson Cruz.

18h15 - Recital - "Poeta em Voz Alta"

Ademir Assunção, Affonso Romano de Sant'Anna, Carlito Azevedo, Carlos Felipe Moisés, Claudio Daniel, Claudio Willer, Donny Correia, Edson Cruz, Eunice Arruda, Flavio Amoreira, Frederico Barbosa, Luiz Roberto Guedes, Marcelo Ariel, Marcelo Tápia, Márcio-André, Micheliny Verunschk, Nicolas Behr, Ricardo Silvestrin, Rodrigo Petronio e Virna Teixeira.

20h - Show

Dito Efeito, banda paulistana com elementos da Tropicália, noise music, do experimentalismo e do rock. Integrantes: Guilherme Kafé (voz, violão), Sérgio Dino (guitarra, voz e teclados), Régis Alves (guitarra, teclados, voz e sax), André Teles (baixo, teclados e voz) e Vítor Almeida (bateria).

21h30 - Show

Ulisses Rocha, violonista, compositor e arranjador

0h - Show

Forrobodó - Encontros e Desencontros do Amor, de Chiquinha Gonzaga a Rita Lee. Com Claudio Goldman, Maria Alcina e Sara Goldman-Belz cantam e contam a trajetória emocional das mulheres do início do século XX até hoje

3h - Show

Quasímodo - grupo de rock inspirado no B52's e Strokes, além de outras misturas musicais.

4h30 - Show

Terno de Damas - trio vocal que interpreta canções de MPB, formado por Heloisa Araújo, Denise Matta e Celina Gusmão, sob a direção do maestro Adilson Rodrigues

Varanda térrea

21h - Boca também toca tambor

Performance multimídia do poeta Ricardo Aleixo

Sala de jantar (marrom)

1h - Lounge-Groove com o VDJ Fábio Vietnica.

Rave Cultural 2009 - Casa das Rosas - Espaço Haroldo de Campos de Poesia e Literatura

Avenida Paulista, 37 - próximo à Estação Brigadeiro do Metrô . Dias 5 e 6 de dezembro, das 12h às 6h da manhã. Tel.: (11) 3285.6986. Convênio com o estacionamento Patropi: Al. Santos, 74