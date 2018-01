Casa das Rosas comemora Dia Nacional da Poesia Um varal de camisetas todas com mini-poemas em papel, pregados por alfinetes nas camisetas coloridas enfeita, a partir desta quarta-feira, 14, a Casa das Rosas, espaço destinado a reflexões sobre poesia e literatura. Por ocasião do Dia Nacional da Poesia, junto com o lançamento da mostra haverá uma apresentação da violoncelista Vana Bock. Os 20 poemas foram selecionados pela idealizadora da instalação, a poeta Sandra Ciccone Ginez, a partir de envelopes deixados na recepção di local que poderiam conter no máximo dois mini-poemas de até oito versos cada, ou dois haicais (poema conciso, formado de três versos). As camisetas ficarão expostas durante dois meses e depois encaminhadas para a Biblioteca Alceu Amoroso Lima, onde ficarão em exposição por mais dois meses. A Casa das Rosas foi inaugurada pela Secretaria de Estado da Cultura em 1991 e exibia mostras temporárias de obras do acervo artístico do Estado. Em março de 2003, foi fechada para reformas e no ano seguinte foi reinaugurada como Casa das Rosas - Espaço Haroldo de Campos de Poesia e Literatura, com um novo acervo de cerca de 30 mil volumes da biblioteca do poeta, tradutor e ensaísta Haroldo de Campos (1929-2003). Dia Nacional da Poesia na Casa das Rosas. Av. Paulista, 37, 3285-6986. Estacionamento conveniado (R$ 6,00) na Alameda Santos, 74. Hoje, a partir das 19 horas. Grátis