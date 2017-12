Casa das Rosas abre inscrições para 23 cursos Você já deve ter ouvido falar na Casa do Saber, aquele lugar que oferece cursos sobre cultura a preços que ultrapassam os R$ 500. Mas se você quer aprender mais sobre poesia, prosa, dramaturgia e música brasileira e não tem todo esse dinheiro para investir, não precisa se desesperar. Estão abertas as inscrições para 23 cursos em diversas áreas na Casa das Rosas. E, o melhor, cada um custa apenas R$ 30. Os primeiros têm início no próximo sábado. Mas é bom correr, as vagas estão se esgotando. Reaberto em 2004, o antigo palacete da Avenida Paulista se tornou um pólo cultural, sendo rebatizado como Espaço Haroldo de Campos de Poesia e Literatura, em homenagem ao poeta concretista paulista, morto em 2003. Além de homenagear o autor, a casa ainda abriga toda a sua biblioteca, que tem mais de 35 mil exemplares. " A Casa nasceu como um espaço dedicado à poesia e à literatura, o que é inédito na cidade", diz o coordenador cultural Donny Correia. Para quem quer entender mais sobre a música popular brasileira, há dois cursos com início no próximo dia 8. No primeiro, com aulas entre 18 horas e 20 horas, o professor André Domingues vai abordar a era dos festivais entre meados dos anos 60 e inicio dos anos 70. Há ainda outras aulas , das 20 horas às 22 horas, sobre as origens da MPB até o chorinho. Mas o forte mesmo é a poesia com quatro cursos que abordam a criação poética, a obra de Fernando Pessoa e até a política e ética em poemas da mitologia Greco-Romana. Há também espaço para a prosa, em cursos sobre as obras de Machado de Assis e Guimarães Rosa; para a psicanálise, com leituras de trechos de Sigmund Freud, e para estudos de dramaturgia. Casa das Rosas - Espaço Haroldo de Campos de Poesia e Literatura. Avenida Paulista, 37, Paraíso. Tel. 3285-6986. Inscrições devem ser feitas pessoalmente de terça a domingo, das 10h às 18h. As atividades para adultos custam R$ 30 e oficinas para crianças são gratuitas.