Casa da infância de Kurt Cobain está à venda por US$400 mil

A casa onde o vocalista do Nirvana Kurt Cobain passou a infância, no Estado norte-americano de Washington, está à venda por 400.000 dólares, ainda com desenhos que ele fez nas paredes do quarto, informou uma imobiliária.

Cobain tornou-se famoso como vocalista e compositor do Nirvana, banda que dominou a cena rock na década de 1990. O Nirvana estourou para o sucesso com Smells Like Teen Spirit, o primeiro single do segundo álbum da banda, Nevermind, lançado em 1991.

A casa de 460 quadrados em Aberdeen, a cerca de 160 km a sudoeste de Seattle, foi listada novamente para venda nesta semana com um preço 100 mil dólares abaixo do preço anunciado em setembro de 2013, de acordo com o Aberdeen Realty, empresa que representa os vendedores.

Cobain viveu na casa quando tinha alguns meses de idade até completar 9 anos, quando seus pais se separaram, e depois novamente a partir de 16 anos até cerca de 20, de acordo com um perfil da casa feito pela agência. Ele tinha 27 anos quando se matou com um tiro em 5 de abril de 1994, em sua casa em Seattle. O corpo dele foi descoberto três dias depois.