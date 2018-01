Casa Branca celebra tradição de 'The West Wing'

A equipe de Barack Obama receberá hoje pela internet perguntas e mensagens de cidadãos americanos numa iniciativa que remete a uma tradição imortalizada pela série de TV The West Wing, de Aaron Sorkin. Na produção, vencedora de dois Globos de Ouro, o presidente fictício Bartlet garantia acesso a grupos da população que não receberiam atenção da Casa Branca no que era conhecido como o "Big Block of Cheese Day" (dia do grande bloco de queijo). O nome remete à história do presidente Jackson que, em 1837, apresentou justamente um bloco de queijo à população num dos cômodos da residência oficial.