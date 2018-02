Cartunista Loredano recebe homenagem

O cartunista Cássio Loredano, do Estado, será homenageado neste sábado, 4, às 14 horas, na Biblioteca de São Paulo, espaço cultural em Santana (Avenida Cruzeiro do Sul, 2.630, tel. 2089-0800), mantido pelo governo de São Paulo.

Loredano é o escolhido para a 20.ª edição do projeto, que registra a trajetória da vida, obra e técnica de renomados artistas gráficos brasileiros. Nascido em 1948, no Rio, Loredano começou no Jornal do Grande ABC no ano de 1968.

Ao longo da carreira publicou em veículos impressos da mídia nacional e estrangeira, como Opinião e O Estado de S. Paulo (Brasil), Die Zeit (Alemanha), Il Globo (Itália) e El País (Espanha).