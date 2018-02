Cartunista Jean Plantu participa de debates em SP

Plantu e os cartunistas brasileiros escolheram como tema da mostra a política. O assunto é recorrente em quase todos os trabalhos do desenhista do Le Monde. Plantu tem a característica de economizar nos diálogos e quadros, enfatizando com traços finos, fluidos e precisos o papel frequentemente contraditório e exagerado que os políticos desempenham. "Os políticos estão sempre no primeiro plano da cena e são desafiados a se expressar num tempo muito curto sobre os assuntos mais graves do mundo, sob uma tremenda pressão midiática. Isso faz com que eles caiam com frequência em situações caricaturáveis", disse ele.

Em tempos de tablets, e-mails e hiperconectividade, o cartunista francês ainda faz questão de desenhar com lápis, caneta e papel sulfite, viajando pelo mundo para encontrar-se cara a cara com os leitores. Além do Brasil, ele já levou seus trabalhos para lugares tão improváveis quanto o Sudão, palco de um dos maiores e mais recentes massacres de civis no centro da África, e o Sri Lanka, onde até há poucos meses o governo lutava para aniquilar um dos grupos guerrilheiros mais antigos ainda em atividade no mundo. "Viajo sempre em busca do aprendizado, na esperança de conhecer esses países e suas culturas", afirmou. No Brasil, o cartunista já expôs seus trabalhos cinco vezes, desde 1986. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

